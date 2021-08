Senta que lá vem mais historia - Pio Rezende conta

DIRIGIR CHORANDO POR VÁRIOS QUILÔMETROS!

Por Pio Rezende

Lembro aqui, de uma viagem em que eu e meu saudoso pai – Sebastião Martins Rezende (conhecido por Sebastião Pio), fizemos na cidade de Montividiu.

Eu tinha uns 10 anos de idade e fomos num Jipinho Willys levar um gabinete de dentista. Foi uma viagem tranquila e vagamente lembro de quando paramos num posto de combustível da cidade para abastecer.

Nesse tempo, Montividiu era uma corrutelinha e lembro que nesse posto tinha apenas uma bomba de gasolina, sem cobertura e piso (de chão). Essa parada nesse posto ficou marcante pra mim nessa viagem com o meu pai.

Passados 30 anos, já trabalhando como jornalista, voltei novamente a Montividiu, desta vez sozinho e fui fazer um trabalho jornalístico para a prefeitura. Após realizar o trabalho e quando já estava para ir embora, procurei um morador da cidade onde fica o posto de combustível mais antigo da cidade.

Diante do endereço, seguir em direção ao posto. Chegando próximo ao local passei bem devagarinho observando detalhadamente e tudo estava diferente.

Era um posto de combustível grande, com área coberta, piso cimentado, várias bombas de combustível e bem movimentado. O local havia passado por muitas transformações durante esses anos. Não tinha nenhum sinal daqueles aéreos tempos!

Quando sai na rodovia, já voltando, continuei lembrando dessa viagem que fiz em Montividiu junto com o meu pai. E confesso que tive uma crise de choro! Dirigir o meu carro chorando durante vários quilômetros (ao escrever esse texto tornei me emocionar)!

Em 1993, após ficar 15 dias internado no hospital, meu pai faleceu aos 82 anos de idade. Todas as vezes que lembro do meu pai, me recordo de tantos momentos maravilhosos em que passamos juntos e com toda a nossa família. A foto mostra meu pai montado num burro, tirada nos anos 40 no município de Caçu.

Neste dia em que se comemora o Dia dos Pais, desejo que todos os pais recebam carinho e amor dos seus filhos!

SAUDADES ETERNAS DO MEU PAI!

Pio Rezende – Jornalista e Ambientalista