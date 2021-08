Projeto de lei municipal coloca fim a fogos de artifícios

Marina e Alessandra: projeto veda fogos de artifício ruidosos

A Câmara aprovou projeto das vereadoras Marina Silveira e Alessandra do Adote que veda o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, bombas ou demais fogos ruidosos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito ruidoso em todo o território do município de Jataí.

Esses artefatos continuam permitidos desde que não sejam manuseados em edifícios de apartamentos ou nas habitações de uso coletivo e a uma distância superior a 500 metros de estabelecimentos de saúde, templos religiosos, centros comunitários, escolas ou repartições públicas, quando em funcionamento os fogos de estampido, de artifício, bombas e demais artefatos pirotécnicos que produzam efeito sonoro de até 60 decibéis e os fogos de vista e similares que produzem apenas efeitos visuais sem estampido.

Qualidade de vida

“Este projeto acompanha uma tendência que está sendo implementada em diversas cidades pelo Brasil, e também por outros países, que é dar cada vez mais atenção aos animais, e com isso criar normas que venham para os proteger. Porém, não só a eles, como as pessoas que se encontram em asilos, hospitais e também as pessoas com deficiências auditivas, autismo, entre outras”, explicaram as parlamentares.

“No caso em questão, a queima de fogos de artifício causa traumas irreversíveis aos animais, especialmente aqueles dotados de sensibilidade auditiva. Em alguns casos, os cães se debatem presos às coleiras até a morte por asfixia. Os gatos sofrem severas alterações cardíacas com as explosões e os pássaros têm a saúde muito afetada.

Os Pets

Dezenas de mortes, enforcamentos em coleiras, fugas desesperadas, quedas de janelas, automutilação, distúrbios digestivos, acontecem na passagem do ano, porque o barulho excessivo para os cães é insuportável, muitas vezes enlouquecedor”.