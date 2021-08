Alerta de crise hídrica em Goiás requer distribuição eficiente de água

O Sistema Nacional de Meteorologia emitiu recentemente um alerta de emergência hídrica que deve ocorrer entre junho e setembro desse ano. A situação de escassez dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do Paraná, Bacia que tem rios muito importantes para o sistema elétrico, abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

Com a situação mais crítica para os reservatórios do Sul e Sudeste, a estimativa é que, além do encarecimento da conta, campanhas de consumo consciente doméstico se intensifiquem, mas, além do uso doméstico, outros setores como a indústria e o agronegócio podem economizar o recurso se investirem em distribuição de água eficiente.

No caso da Indústria, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Brasil, aponta que a cada segundo, são retirados dos rios 2,3 milhões de litros para uso industrial, por isso fabricantes de alimentos, bebidas, cosméticos e outros que lidam com armazenamento, resíduos e coletas de produtos podem substituir um maquinário que requer muito uso de água e energia por equipamentos que reduzem perdas como vazamentos e gastos necessários, afinal, segundo estudo inédito divulgado recentemente pelo Instituto Trata Brasil, o país desperdiça 39,2% de água potável.