Regulação do estado dificulta famílias de baixa renda

Carlinhos e Mantelli querem regulação de pacientes de Jataí na própria cidade

Os vereadores Vicente Mantelli e Carlinhos Canzi requereram ao executivo municipal e à Superintendência de Atenção Integral à Saúde (Sais) a celebração de Termo de Ajuste de Conduta junto ao Ministério Público objetivando garantir a regulação em internação de pacientes residentes em Jataí em leitos disponíveis no município. Eles ressaltam a preocupação de famílias de baixa renda com a modalidade reguladora anunciada no ofício 17560/2021, de 7 de junho de 2021, da Secretaria Estadual de Saúde, que informou à municipalidade e à Fundahc sobre as novas orientações relativas às internações de pacientes, determinando regulação por destinação da mesa reguladora conforme disponibilidade de leitos da rede estadual. “A preocupação destes usuários, que em sua maioria estão inferiorizados nas classes socioeconômicas, é com despesas de logística, transporte, hospedagem e alimentação de acompanhantes, em caso de transferência para outros municípios. Sendo assim, solicitamos especial atenção com estes usuários do Sistema Único de Saúde, que sobremaneira precisam ser assistidos pelos programas de assistência do serviço público”, ponderaram.

Durval alerta para problemas com telefonia celular

O vereador Durval Júnior reivindicou ao Procon que exija das operadoras telefônicas uma boa prestação de serviço à população jataiense, incluindo os povoados de Estância e Naveslândia, tendo como fundamento a atual situação, em que se verificam problemas no fornecimento de sinal.

Alessandra sugere estacionamento rotativo em frente a clínicas veterinárias

A vereadora Alessandra do Adote solicitou à SMT a sinalização e a instalação de placas para estacionamento rotativo de emergência com prazo de 15 minutos em frente às clínicas veterinárias. “As clínicas diariamente recebem pacientes que precisam de atendimento emergencial, que são de raças, tamanhos e pesos variados, que precisam de abordagem médica veterinária rápida e nem sempre seus tutores conseguem estacionamento próximo à entrada do estabelecimento”, explicou. “A instalação de placas e sinalização facilitará o fácil acesso e desembarque de maneira rápida e mais confortável para o paciente e assim acelerar o processo de tratamento, aumentando a chance de salvamento desses animais”.

Deuzair pede recapeamento de trecho da Avenida Castelo Branco

O vereador Deuzair Parente solicitou à administração municipal o recapeamento da Avenida Castelo Branco, entre a rotatória da antiga Pecuária até a BR-364, na Vila Sofia. “A intenção é proporcionar melhores condições de tráfego à população, por isso a necessidade e urgência no recapeamento daquele trecho, com o intuito de zelar não só por um local bonito e agradável para se viver, mas sobretudo promover segurança a condutores de veículos e pedestres, comerciantes e consumidores da região”, disse o parlamentar.