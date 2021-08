Jataí poderá ter fábrica de fosfato e uma misturadora de fertilizantes

Resumo da sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2021

Empresa de Rio Verde solicita área para instalação de uma fábrica de fosfato e uma misturadora de fertilizantes em Jataí.

Na abertura da primeira temporada de sessões ordinárias de agosto, ocorrida nesta terça-feira, dia 10, a Tribuna Popular foi ocupada por Maria Tereza Bazano, representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e pelo advogado Mateus Carvalho Pereira Lima, presidente do conselho. Ambos reivindicaram a aprovação do projeto de resolução nº 3, que cria no parlamento jataiense uma comissão permanente voltada à defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Fábrica de fertilizantes

Em seguida, Rogério Rassis, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, também fez uso da tribuna, na qual defendeu a aprovação do projeto de lei do executivo nº 37, que autoriza a doação com encargo de área pública para a empresa 5S Multiagro Ltda. Também teve oportunidade de falar a empresária Gabriela Morais Dias, uma das sócias da empresa de Rio Verde que quer instalar uma fábrica de fosfato e uma misturadora de fertilizantes em Jataí.

Na sequência foram discutidos e votados diversos projetos e requerimentos.