Rapidinha JN - Um dos Quadriláteros Bolsonaristas

Por Rodrigo Augusto Prando

Com mais de um ano para as eleições, Bolsonaro, assim como Trump, indica o que teremos em 2022 numa suposta derrota de seu projeto de reeleição. Aliás, até aqui, o único projeto claro e em andamento é permanecer no poder. Os alicerces iniciais: liberalismo (com Paulo Guedes) e combate à corrupção (com Sérgio Moro) já ruíram faz tempo. Sobrou, então, o cercadinho na saída do Palácio e as motociatas, ambientes nos quais o presidente sente-se seguro, confortável mesmo e sem o risco de ser questionado por adversários ou jornalistas.

O autor

Rodrigo Augusto Prando é professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Graduado em Ciências Sociais, Mestre e Doutor em Sociologia, pela Unesp.