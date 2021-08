Legislativo começa trabalhos com nova temporada de sessões

Por Francisco Cabral

Terá início nesta terça-feira, dia 10, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de agosto. Ainda com medidas de prevenção relativas à Covid-19, a sessão será transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site, do YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 11 e 12, no mesmo horário.

Durval solicita revitalização da escola Boa Vista

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal a revitalização da escola Boa Vista, localizada na região do Sobrado. A unidade apresenta vários danos estruturais, como telhas quebradas, torneiras sem funcionamento, banheiros sem trancas, divisórias dos banheiros sem portas, entre outros problemas. “A escola não proporciona comodidade aos alunos, pois nos dias chuvosos as salas ficam alagadas; não proporciona privacidade, já que os banheiros não possuem portas em suas divisórias; não possui as condições básicas no banheiro, muito menos nas demais dependências do imóvel. Por tais motivos, se faz necessário que o local seja revitalizado e assim, reestabelecida a dignidade para os alunos e professores, ofertando-lhes condições favoráveis e mínimas para a realização de aulas”, disse ele.

Marcos Patrick requer praça de lazer para o bairro Mauro Bento

O vereador Marcos Patrick sugeriu a construção de uma praça de lazer com área de recreação, instalação de academias a céu aberto e brinquedos para crianças no bairro Mauro Bento, na confluência das ruas 17, 21 e 41, em terreno desocupado. “A prática de esportes e o lazer são fundamentais para a qualidade de vida da população. Os moradores do setor nos procuraram para fazer esta reivindicação e, no local, verificamos a necessidade do pleito, destacando que tal conquista seria de grande importância para todos, especialmente para os jovens, crianças e idosos, ressaltando que o esporte para o jovem ajuda no processo de formação compreendendo como fenômeno sociocultural de múltiplas possibilidades”, afirmou.

Genilson sugere programa de recuperação pós-Covid-19

O vereador Genilson Santos sugeriu à prefeitura a criação de um programa municipal de recuperação pós-Covid-19, com o objetivo de proporcionar um atendimento mais urgente, através de consultas e exames com especialistas, para pacientes que tiveram quadros graves da doença e que manifestam sintomas cardíacos, neurológicos, fisiológicos ou psíquicos, como possíveis sequelas causadas pelo vírus, e que podem comprometer a saúde e a vida desses pacientes. “O objetivo do programa seria reduzir e tratar os impactos da doença e assim melhorar a qualidade de vida desses indivíduos”, explicou. “Deve-se proporcionar a esses pacientes um atendimento mais urgente e facilitar o acesso a consultas e exames com especialistas, que poderão auxiliar no tratamento de recuperação, dando a eles uma melhor qualidade de vida, a fim de evitar não só o desenvolvimento de patologias graves, como também de óbitos em decorrência das sequelas dessa doença”.

Deuzair pede sede própria para festas da Onça

O vereador Deuzair Parente propôs à gestão municipal a construção de um espaço físico destinado à realização das festas da Onça. Falta uma sede própria para as mais tradicionais festas do município, realizadas duas vezes ao ano: em janeiro, a Festa de São Sebastião e, em agosto, a Festa de Nossa Senhora da Abadia. “A obra contribuiria para manter essa grande tradição, além de dar mais dignidade àquela comunidade, que se sentirá mais acolhida e importante”, declarou o parlamentar.