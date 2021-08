Reunião discutiu sobre a realização ou não da EXPAJA 2022

Nesta segunda-feira, dia 9, a Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara Municipal de Jataí se reuniu com o presidente do Sindicato Rural, Vitor Gaiardo, e o prefeito Humberto Machado, para discutir a realização da Exposição Agropecuária de Jataí em 2022, tradicional evento cujas edições deste e do ano passado foram canceladas devido à pandemia de Covid-19. O encontro aconteceu na sede da entidade ruralista.

As primeiras tratativas são para elaboração do projeto e a construção das parcerias entre o sindicato e o poder público. Na reunião também foram discutidos os efeitos da pandemia e as ações necessárias para viabilizar a realização do evento.

Nos próximos dias, após avaliação da diretoria do Sindicato Rural, novas conversações ocorrerão para concretizar um projeto seguro em termos sanitários e jurídicos.

A Comissão de Agricultura e Pecuária é formada pelos vereadores Vicente Mantelli (presidente), Deuzair Parente (relator) e Carlinhos Canzi (membro).