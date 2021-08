Jataí terá clínica do IPASGO

Por Jesus Manoel

O ex-prefeito de Jataí, Vinícius de Cecílio Luz, em entrevista ao radio-jornalista Izalter Francisco durante o Jornal das Sete da Rádio Difusora de Jataí, hoje Diretor de Saúde do Ipasgo em Goiás, falou de sua nova função no IPASGO e sobre as instalações de 21 Clínicas Médicas nas unidades regionais da entidade em todo estado, entre elas: Jataí, Mineiros e Quirinópolis, como também criar novas regionais em todo Estado de Goiás.

Segundo Vinícius Luz, desde que foi empossado a função em 09 de junho, tem viajado muito para conhecer as atuais regionais do Estado que vão ser reformadas e adaptadas para receberem as Clínicas Médicas e a criação de novas unidades regionais do Ipasgo em todo estado.

Como já foi diretor Chefe da unidade do Ipasgo de Jataí e prefeito da cidade, Vinícius Luz, conhece muito bem as mudanças necessárias que precisam ser feitas nas instalações da instituição para receber a Clínica que será instalada na unidade. Por isso, ele esteve visitando hoje o local para a elaboração do projeto de reforma do prédio para a instalação da clínica.

Portanto, em breve, a unidade do Ipasgo de Jataí estará com médicos atendendo seus dependentes na própria unidade.