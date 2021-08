Novos membros da COMTUR são eleitos

Por Maria Luiza

Foi realizada na noite da última quarta-feira, na sede da ACIJ - Associação Comercial e Industrial de Jataí, a eleição do Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Jataí - COMTUR, ficando empossado presidente o empresário do trade turístico, sr. Kallebi Nogueira Cardoso, que em seu discurso, já de presidente empossado, deixou claro que irá envolver a sociedade jataiense, principalmente empresários no sentido de fortalecer o nosso turismo. Kallebi enfatizou que Jataí tem um grande potencial turístico que vai lutar incansavelmente nesse processo.

O próximo passo da nova presidência é compor, juntamente com o representante do poder público, a nova diretoria da entidade.

Kallebi Nogueira Cardoso (foto) é o novo presidente, ele que é empresário do ramo de turismo especialista em turismo de aventura.