A brasileira que inventou o escorredor de arroz

Pois é, todos que cozinham e não entopem a pia com arroz na hora de lavá-lo agradeçam a uma brasileira!

Quem inventou o escorredor de arroz, utensílio presente em milhares de cozinhas hoje em dia, foi a cirurgiã-dentista Therezinha Beatriz Alves de Andrade Zorowich, nascida em São Paulo_Batatais.

A dama conseguiu um bom reforço na renda familiar graças a um invento simples, uma espécie de bacia conjugada a uma peneira em uma de sua extremidades que facilita a lavagem de alimentos.

Beatriz Zorowich formou-se em odontologia pela Universidade de São Paulo. É casada com o engenheiro Mackenzista Sólon Ribeiro Zorowich. Dessa união tiveram cinco filhos. Foi funcionária do Departamento de Assistência ao Escolar (DAE) do Estado de São Paulo. Na época em que trabalhava no DAE, o órgão dava assistência médico-odontológica a toda rede escolar do Estado, num atendimento público competente, para o qual o Estado contratava cerca de 2000 (dois mil) cirurgiões-dentistas. Trabalhou na primeira ambulância odonto-radiológica do DAE e durante muitos anos foi dentista do Instituto de Educação Caetano de Campos, à Praça da República em São Paulo, Capital.

Em 1996 fundou o IDEMEDS – Instituto Brasileiro de Defesa dos Médicos, Dentistas e Sociedade, do qual é Presidente.

Com a ajuda de seu marido Sólom Zorowich, Beatriz montou um protótipo em papel de alumínio e incentivada pelo seu primo, Eduardo Garcia Rossi, secretário da Federação da Indústrias de São Paulo, apresentou sua invenção ao dono da Trol S/A, Sr. Ferreira que logo percebeu o potencial de mercado da invenção e iniciou a produção. O invento foi apresentado na Feira de Utilidades Domésticas em maio de 1962 e foi o maior sucesso. O depósito da patente BR foi feito em 1959, sendo que pela lei da época a sua vigência era de quinze anos de proteção contados da data de depósito da patente. Durante este período, o invento rendeu dividendos a Beatriz, pagos pela Trol, inicialmente sob a administração do Sr. Ferreira e posteriormente com o Sr. Dilson Funaro (ministro da Economia na década de 80), sucessor na presidência da empresa. Inicialmente Beatriz recebia um percentual de 2,5 % das vendas, valor que subiu a 7,5 % dado o volume crescente de vendas, chegando a cerca de 10% no fim do contrato.

O escorredor de arroz permite que o arroz fique de molho, facilitando a eliminação de impurezas. Sua base apresenta pequenas saliências na parte interna, o que possibilita que as impurezas desgrudem do alimento. Graças aos orifícios de escoamento na parte superior, a pia não fica molhada. Sua tampa permite que se escoe inteiramente a água, sem que o alimento caia na pia, o que facilita em muito o cotidiano. Por tudo isso, o escorredor de arroz é perfeito para lavar e escorrer arroz, feijão, grão de bico, frutas, verduras, entre outros.

Além do lava-arroz, seu invento mais famoso, Beatriz apresentou depósitos de patentes para outras invenções tais como amálgama de porcelana feita a partir de porcelana refratária fundida e glazeada ou vitrificada (PI9900781), faca a qual a extremidade frontal apresenta ligeiro estreitamento de sua largura bem como de sua espessura (MU7402253).

O êxito alcançado por Beatriz estimulou seus filhos e esposo a dar continuidade aos negócios.

Fonte: Fernando S. Pereira