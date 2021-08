Defasagem da gasolina

Em meados de julho observamos a OPEP decidindo pela elevação da produção para os próximos meses, fato que gerou uma descompressão no preço do Petróleo no curto prazo, e, consequentemente, no preço da gasolina, que na oportunidade chegamos a estimar que a defasagem do combustível estava em "apenas" 9%.

Contudo, duas semanas depois, atualizamos novamente nossos modelos e a defasagem voltou a subir, pressionados principalmente pela alta do barril de petróleo, sendo necessária elevação do preço da gasolina em cerca de 17% (estimado) para buscar a paridade com o preço internacional.