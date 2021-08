Psicologia é nova opção de curso na Una Jataí

Com mais oportunidades de trabalho e valorização da profissão, a psicologia vem conquistando há alguns anos interessados em atuar na área. Por esse interesse da comunidade, somado ao objetivo de oferecer diversidade, conhecimento e novas experiências, a Una Jataí, que faz parte do ecossistema Ânima Educação, oferta agora o curso de psicologia, que pode ser concluído em 10 semestres e contará com turmas semestrais. Os interessados em se tornarem futuros psicólogos, podem ter mais informações da graduação, que será ofertada apenas no período noturno, pelo site una.br ou na Central de Atendimento ao Candidato no telefone (64) 9325-3738 ou (64) 9242-5520.

A coordenadora dos cursos de saúde da Una Jataí, Natane Barbosa Barcelos, conta que a matriz curricular para o curso de psicologia foi desenvolvida para ser totalmente integrada. “Os estudantes contarão com unidades curriculares, que são módulos de disciplinas pensados para serem trabalhados juntos visando uma melhor experiência ao aluno, sendo uma das práticas pedagógicas mais inovadoras atualmente”, explica ela.

Ao total, são 27 unidades curriculares que abordam temas como desenvolvimento humano, análise e intervenção em psicologia social, atenção psicossocial em saúde, teoria e prática da psicanálise, e mais. Além destes módulos, o curso também conta com palestras e minicursos específicos, atividades de extensão, iniciação científica, visitas técnicas, bibliotecas físicas e digitais atualizadas, e parcerias com empresas para a realização de estágios. Um dos componentes curriculares que chama a atenção é o Vida & Carreira, como explica a coordenadora. “Com o apoio de tutores e mentores, a pessoa tem acesso à uma plataforma de autogestão para que ela possa ter uma visão completa de sua carreira. O objetivo é que seja uma forma de controle e equilíbrio entre o mercado de trabalho e os projetos de vida que o universitário tenha, e ele pode inclusive construir seu currículo neste programa”, explica.

A gerente da Una Jataí, Ariane Mutti, reforça o compromisso da Faculdade com alunos e sociedade. “É muito importante para nós, como instituição de ensino, oferecer oportunidades, laboratórios tecnológicos e metodologias inovadoras para que esses jovens e adultos realizem o sonho acadêmico. Diversidade, acesso e empregabilidade são alguns dos nossos pilares principais e assim como em nossos outros 16 cursos oferecidos, em psicologia, eles também estarão presentes”, finaliza Ariane.