Luciano Lima e Flaviane Scopel disputam mandato de deputado estadual e federal em 2022

Luciano Lima, advogado; Vilmar Rocha, presidente do PSD em Goiás; Flaviane Scopel, advogada; e Dagoberto de Menezes, secretário-executivo do PSD em Goiás | Foto: Divulgação

A cúpula do PSD estadual aposta numa dobradinha que considera forte em Jataí: Luciano Lima para deputado federal e Flaviane Scopel para deputada estadual.

Na eleição de 2018, na disputa para deputado federal, Luciano Lima surpreendeu ao obter 18 mil votos em Jataí. Na eleição de 2020, ainda que com uma estrutura pequena, ficou em terceiro lugar, com quase 6 mil votos. O presidente do PSD, Vilmar Rocha, sempre elogia o líder do Sudoeste, considerando-o como um “político altamente qualitativo”.

Disputando com uma raposa felpuda, Humberto Machado (MDB), Flaviane Scopel ficou em segundo lugar nas eleições para prefeito de Jataí, em 2020, obtendo quase 10 mil votos. Considerada uma revelação da política local, a tendência é que dispute a eleição de 2022 pelo PSD.

