Câmara Municipal terá um agosto a contra gosto

A Taxa do Lixo será ou não cobrada?

Sim ou não é o que deverá sair da Câmara Municipal de Jataí nesse mês de agosto.

A apreensão dos jataienses nesse sentido é grande, para muitos essa será uma cobrança injusta, para outros bi-tributação, para outros tantos será um abuso do executivo diante das adversidades econômicas que a população vem vivendo e também, e principalmente, por já termos uma das piores cargas tributárias do mundo.

Alguns vereadores em comunicados aos munícipes deixaram claro que essa proposta dificilmente passará, ou será aprovada, pelo parlamento Jataiense.

Já o prefeito Humberto de Freitas Machado, em vídeo conferência e em OFF, deixou escapar duas informações importantes, a primeira de quê tem ao seu lado todos os vereadores para votar positivamente seus projetos enviados ao Parlamento, a segunda informação trata do projeto do LIXO o qual será enviado neste mês de agosto com uma proposta para que seja cobrada tal taxa depois de um ano a contar da data de aprovação pelos vereadores.