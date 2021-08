Fim de recesso

Com o fim do recesso parlamentar de julho, determinado pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, a Câmara Municipal de Jataí retoma suas atividades normais a partir deste dia 2 de agosto de 2021.

O expediente será das 8 às 17 horas, sem fechamento para almoço, de segunda a sexta-feira. Continua o revezamento de servidores para evitar aglomerações no Palácio das Abelhas, como forma de prevenção à Covid-19.

As primeiras sessões ordinárias do segundo semestre estão previstas para os dias 10, 11 e 12 de agosto, às 8 horas.