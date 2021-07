UFJ promove programa para aproximação com pretensos universitários

A Universidade Federal de Jataí (UFJ) realizará entre os dias 09 e 13 de agosto de 2021 o “UFJ para Todos”.

Trata-se de uma ação, cujo objetivo é aproximar os estudantes, em especial do ensino médio, interessados em ingressar na instituição e apresentar informações relevantes aos futuros candidatos, tais como Sistema de Seleção Unificada (SISU), ações afirmativas (como por exemplo, sistemas de cotas), cursos de graduação, projetos de extensão, pesquisa e inovação. Neste ano, em virtude do distanciamento social, a programação será completamente online, sendo transmitida via canal da UFJ Oficial no YouTube.

Em detalhes:

- Unidade das Agrárias: Representantes dos cursos: Agronomia, Medicina Veterinária, Engenharia Florestal e Zootecnia

- Unidade de Ciências Exatas: Representantes dos cursos: Ciências da Computação, Física, Química

(Bacharelado/Licenciatura) e Matemática.

- Unidade Ciências Humanas e Letras: Representantes dos cursos: História, Letras Português, Letras Inglês, Psicologia.

- Unidade de Ciências da Saúde: Representantes dos cursos: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina;

- Unidades de Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação e Estudos Geográficos (Ciências Biológicas (Bacharelado/Licenciatura), Direito, Geografia (Bacharelado/ Licenciatura) e Pedagogia).