Governo Municipal de Perolândia diz que retorno às aulas será híbrido

Nos últimos dias pais e alunos da zona rural de Perolândia receberam a visita da equipe da educação.

Entre os pontos conversados com as famílias estão o retorno das as aulas de forma híbrida, avaliação dos responsáveis com relação à aprendizagem durante o ensino on-line, protocolos de segurança e sugestões de possíveis melhorias no transporte escolar.

A secretaria mapeou todas as rotas do transporte escolar para planejar o retorno de forma segura para as famílias e demais envolvidos.