Ser ou não ser bilíngue - Eis a questão

Por Fabricio Vargas

Cada vez mais as empresas estão exigentes e estão buscando um maior número de competências. Dentre elas, o domínio do inglês tem se tornado muito relevante.

Assim, profissionais bilíngues têm sido disputados. Mas, afinal, por que as empresas procuram colaboradores bilíngues?

Por isso, no post de hoje vamos entender mais sobre como dominar o inglês pode impactar, positivamente, no salário e ver por que as empresas estão procurando colaboradores bilíngues. Let´s go?!

Ser bilingue impacta, positivamente, no salário

As empresas sabem da importância de ter, em seu quadro de colaboradores, pessoas bilingues. E estão dispostas a pagar por isso.

Ser bilingue (no caso, fluente em inglês) pode ser determinante para que o salário seja maior, conforme indicou a 52ª edição da Pesquisa Salarial feita pela Catho.

Por exemplo, um profissional em cargo de coordenação, ganha 61% mais que uma pessoa na mesma função, mas que tem apenas o conhecimento básico da língua.

Em cargos de diretoria, a diferença de salário entre alguém que é bilíngue (fala inglês fluentemente) e um profissional que não tem essa habilidade é de 42%, segundo a mesma pesquisa.

Por que as empresas procuram profissionais bilingues?

As razões podem ser diversas para que uma determinada empresa deseje ter colaboradores bilingues no seu time.

Por exemplo, um estudo da Universidade Penn State descobriu que as pessoas bilíngues são melhores em multitarefas e na priorização de atividades.

Além disso, um outro estudo apontou que os bilíngues são capazes de processar informações de forma muito mais rápida e fácil do que aquelas pessoas que só dominam um único idioma.

Há também outras razões, tais como:

Novas oportunidades de aprendizagem

Muitas novidades, estudos e cursos, quando lançados, estão em inglês. Só depois de algum tempo que surgem as traduções.

Assim, um colaborador bilíngue pode estar em atualização constante.

Acesso a novos mercados

Um colaborador que domine o inglês pode prospectar, mais facilmente, novas oportunidades no mercado, seja em relação a novos clientes internacionais, assim como fornecedores e outros tipos de parcerias.

Inspiração para a equipe

Ter funcionários bilíngues no local de trabalho pode inspirar outros colaboradores a aprender o inglês, aumentando o nível de todo o time.

Principais áreas que procuram profissionais bilíngues

No geral, as seguintes áreas têm exigido, cada vez mais, colaboradores com domínio do inglês:

Relações Internacionais;

Turismo;

Tecnologia da Informação (TI);

Engenharia;

Contabilidade;

Agronegócio;

Comércio Exterior.

Se você quer se tornar bilíngue e ser disputado pelo mercado de trabalho, que tal começar o seu aprendizado online de inglês hoje mesmo?

O autor

Sobre Fabricio Vargas

Iniciou a sua carreira na área da educação logo após o seu retorno ao Brasil, depois de morar e estudar por mais de cinco anos no continente Europeu. Estudou e trabalhou em diversas áreas durante esse período, inclusive como intérprete dentro das cortes Irlandesas e Inglesas. Logo após a sua chegada ao Brasil, começou a lecionar aulas de inglês dentro de algumas escolas e, portanto, percebeu que o ensino precisava de mais, os alunos mereciam algo diferente e inovador. Fabricio percebeu que as escolas de idiomas estavam muito engessadas ao modo tradicional de ensinar e avaliar os seus alunos. Em 2017, depois de trabalhar muito e conseguir um certo valor para investir, Fabricio abriu a sua própria escola de inglês, a Uniway School, foi um dos anos mais comemorados por ele e também o mais desafiador. Para mais informações, acesse https://uniwayschool.com/ ou pelas redes @uniwayschool