Jataí, Distrito de Rio Verde. Até quando?

Por Gideone Rosa

O que muitos jataienses não entendem e continuam questionando, essa Rumo é da mesma corporação da Raízen, assim como é a Cosan, temos em Jataí a maior planta do mundo em produção de etanol, a logística rodoviária de Jataí é uma das melhores do país nos ligando de norte a sul e de leste a oeste, sem contar com estradas estaduais sendo uma a ligar Goiás a Mato Grosso do Sul, temos aqui um dos maiores centros de formação acadêmica do Brasil sendo também o maior, em proporção, detentor de DOUTORES, nosso município é um dos maiores produtores de grãos também do país, e é também um dos municípios mais ricos em água, ...enfim, estamos a frente em muitos aspectos e sempre estamos na traseira do município vizinho, Rio Verde, o que não entendemos, por quê a Cosan, Raízen, Rumo não fez o menor esforço para que esse terminal fosse construído em nosso município, em Jataí?

É claro que liderança política, o que não temos, alias nunca tivemos, pode responder em boa parte esse nosso questionamento. Discurso bonito, parecendo conhecer todos os "fatos", boa oratória não vai nos libertar, desta maneira, assim como nosso país que vai se perpetuar sendo colônia do mundo, Jataí continuará a ser distrito de Rio Verde.