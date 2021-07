Em tempo de frio rigoroso AJUDE os mais vulneráveis

Doar - Se junte ao Jataí News e vamos juntos dar mais calor humano - Doe agasalhos e alimentos. O frio não dói apenas no corpo, mas também na alma.

As ondas de frio estão sendo as mais rigorosas dos últimos anos com isso muitos são os vulneráveis que precisam da ajuda daqueles que podem ajudar.

Doe calçados, roupas, agasalhos como roupas de frio e cobertores, doe também alimentos.

Se você sente frio agasalhado, imagine quem não tem nenhum agasalho.

Se você não pode ajudar com roupas e alimentos, ajude encaminhando ao Plantão Municipal Social, é só ligar que a equipe vai até a pessoa necessitada e dá toda a assistência.

Telefone

Plantão Social

+55 64 9 8446-0419