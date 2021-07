Vereadores e prefeitos apresentam demandas a deputado

Por Francisco Cabral

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira, no plenário João Justino de Oliveira, o deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO) prestou contas de suas atividades em favor de Jataí e da região Sudoeste. Durante o encontro, entre outros temas, ele garantiu que as obras do Rodoanel dos Imigrantes, o anel viário do município, entrarão em sua fase final e que a prioridade do governo federal, em termos de aviação, é o aeroporto de Jataí.

Além dos vereadores Marina Silveira (presidente), Abimael Silva, Alessandra do Adote, Carlinhos Canzi, Deuzair Parente, Durval Júnior, Genilson Santos, Marcos Patrick e Vicente Mantelli, participaram da reunião os prefeitos de Jataí, Humberto Machado, de Caiapônia, Argemiro Rodrigues Santos Neto, e de Itarumã, Ricardo Goulart, além do deputado estadual Eduardo Prado e outras autoridades locais e da região.

Nesta quarta-feira, dia 28, às 7 horas, será realizada uma vistoria no canteiro de obras do anel viário, concebido para retirar do perímetro urbano o trânsito de veículos pesados que utilizam as BRs 158 e 364. “O trabalho inicial é mais de planejamento e vai chegar o momento de vermos pessoas trabalhando”, afirmou o deputado. “Vamos filmar e fotografar e mostrar ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pois esta é uma das obras prioritárias da região”.

O deputado Major Vitor Hugo ouviu perguntas do público presente e recebeu ofícios assinados por todos os vereadores e pelo prefeito Humberto Machado, por meio dos quais foram solicitadas gestões junto aos ministérios responsáveis para que sejam efetivadas a implantação do Parque Científico e Tecnológico de Jataí (JataíTech), projeto ligado à Universidade Federal de Jataí (UFJ), a instalação do serviço de radioterapia no hospital Padre Tiago na Providência de Deus e a construção de um viaduto na BR-364, para facilitar o acesso e a saída do campus Jatobá, da UFJ.

Em outro ofício, que também contou com a assinatura dos prefeitos de Caiapônia e Itarumã, foi solicitado o auxílio do congressista na busca pela restauração da BR-158, no trecho entre Jataí e Aragarças. Vitor Hugo assegurou que trabalhará em favor dessas demandas e também citou a busca pela duplicação do trecho da BR-364 entre Jataí e Rondonópolis-MT.

Depois do evento no plenário, houve uma reunião exclusiva entre o parlamentar federal e os prefeitos presentes na Câmara.