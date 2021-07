Deputado fala a vereadores sobre o anel viário nesta terça.

Será realizada nesta terça-feira, dia 27, às 16 horas, no plenário João Justino de Oliveira, uma reunião entre os vereadores e o deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO). O tema principal do encontro será a conclusão do Rodoanel dos Imigrantes, o anel viário de Jataí.

Na oportunidade, os parlamentares jataienses também apresentação outras demandas ao deputado, a respeito de questões como o Parque Científico e Tecnológico de Jataí, o serviço de radioterapia no hospital Padre Tiago em convênio com o SUS e a construção de um viaduto no acesso ao campus Jatobá da UFJ, na BR-364.

Na quarta-feira, dia 28, às 7 horas da manhã, os vereadores acompanharão o representante do Estado no Congresso Nacional em uma vistoria ao canteiro de obras do anel viário.

A reunião será transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, pelo site do legislativo jataiense, pelo YouTube e pelas redes sociais da Câmara de Jataí.