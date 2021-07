Dubai usa drones para fazer chover no deserto

Por REDAÇÃO

Um novo método para provocar chuva em locais com pouca água começou a ser testado recentemente nos Emirados Árabes Unidos.

Os cientistas estão, literalmente, tentando fazer chover no deserto, visto que o país do Golfo Pérsico é um dos mais áridos do planeta Terra.

A ideia é relativamente simples: os pesquisadores utilizam drones não tripulados para “semear” as nuvens com descargas elétricas.

Como as nuvens já possuem cargas positivas e negativas, a alteração provocada pelos drones estimula a fusão de gotas suspensas a fim de produzir chuva.

E, ao que tudo indica, os cientistas estão conseguindo aprimorar a técnica e obtendo bons resultados.

Imagens divulgadas pelo Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados mostram chuvas semelhantes às das monções criadas através das ações dos drones.

Um vídeo de chuvas criadas pelos drones em Dubai, principal cidade dos Emirados, foi divulgado, nesta quarta-feira (21), em reportagem do jornal britânico DailyMail. Confira abaixo.

Fonte: Renova Midia