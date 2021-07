ENEL ENTREGA MELHORIAS NA SUBESTAÇÃO RIO CLARO, EM JATAÍ

Já foram investidos mais de R$ 38,8 milhões em manutenções preventivas e corretivas, expansão da oferta de energia com ampliação e modernização de subestações e instalação de tecnologia de ponta no sistema elétrico jataiense.

Companhia está concluindo 40 quilômetros de novas redes entre os municípios de Caiapônia, Jataí e Montividiu.

Novas redes contribuirão para aumentar a flexibilidade operativa, dando mais confiabilidade a energia ofertada tanto na área urbana quanto na zona rural.

Jataí, 22 de julho de 2021 – A Enel Distribuição Goiás inaugura, nesta quinta-feira (22), melhorias realizadas na Subestação Rio Claro, localizada em Jataí, que trarão benefícios para o fornecimento de energia de cerca de 500 clientes do município e das vizinhas Caiapônia e Montividiu. Com investimentos de cerca de R$ 500 mil, a companhia construiu uma nova saída de alimentadores da subestação, onde serão conectadas novas redes de média tensão, levando energia com mais qualidade e confiabilidade para os clientes da região. Por conta da pandemia, o ato simbólico de inauguração será realizado de forma virtual, com a presença de autoridades e convidados.

O diretor de Infraestrutura e Redes da Enel Distribuição Goiás, José Luis Salas (foto em primeiro plano), explica que a obra na subestação contribuirá para aumentar as condições operativas do fornecimento de energia no município. “Com a nova saída para alimentadores, teremos mais opções de manobras em casos de falhas, podendo suprir o fornecimento de energia dos clientes por outras fontes de alimentação”, completa.

Salas acrescenta, ainda, que associada às melhorias na subestação, a companhia está investindo R$ 2,3 milhões na construção de 40 quilômetros de novas redes de distribuição de média tensão. “Já construímos 32 quilômetros e a previsão é de que o restante será concluído até setembro deste ano. São redes trifásicas modernas, construídas com o que há de mais moderno em distribuição de energia no mundo, como, por exemplo, cruzetas e isoladores poliméricos, que possuem grande durabilidade e resistência às diferentes condições climáticas. Com as novas redes, o nosso sistema como um todo ganhará ainda mais flexibilidade e robustez”, reforça.

Plano de investimentos

Desde que assumiu a distribuição de energia em Goiás, em fevereiro de 2017, a Enel iniciou a execução de um robusto plano de investimentos para a melhoria do fornecimento de energia em todo o Estado. No município de Jataí não foi diferente. Desde então, já foram investidos mais de R$ 38,8 milhões em manutenções preventivas e corretivas, expansão da oferta de energia com ampliação e modernização de subestações e instalação de tecnologia de ponta no sistema elétrico jataiense.

Para se ter uma ideia da dimensão das ações promovidas no município, entre 2019 e junho de 2021, a Enel Goiás realizou 9.730 podas de árvores que estavam em contato com a rede elétrica, limpou 1.410 quilômetros quadrados de faixa de servidão na zona rural e corrigiu 10.861 pontos com anomalias, como equipamentos degradados e objetos na rede. “Para auxiliar na identificação dos pontos onde essas manutenções eram necessárias, contamos com o apoio de drones e helicópteros equipados com câmeras de alta definição e sensores de calor. Essa é só uma das ações que reforçam o compromisso que a empresa tem com os goianos de trazer tecnologia para o Estado e melhorar cada vez mais o nosso serviço”, acrescenta Salas.

Para tornar o sistema mais inteligente e automatizado, a companhia já instalou 135 equipamentos telecontrolados, entre Religadores e Chaves Automáticas em redes de média tensão e aparelhos do tipo Trip Saver, nas redes de baixa tensão. “Com os equipamentos telecontrolados é possível realizar manobras e recomposições na rede elétrica remotamente, pelo nosso Centro de Operações, que fica em Goiânia. Isso possibilita que, em caso de falhas, o fornecimento de energia seja restabelecido em poucos minutos, sem a necessidade do envio de uma equipe ao local, ou que os operadores manobrem a rede para deixar o menor número possível de clientes desabastecidos até a conclusão dos reparos necessários pelas equipes de campo”, completa.

O diretor reforça, ainda, que estão previstos para 2021 a substituição de 23 transformadores no município, que trarão mais confiabilidade para o fornecimento de energia, evitando falhas e oscilações no serviço. Além disso, serão concluídas cinco obras de expansão e interligação de circuitos, aumentando as condições operativas da rede, tornando o sistema elétrico jataiense cada vez mais robusto e confiável.