Exército lança fibra ótica nos rios da Amazônia

Projeto instala mais de mil quilômetros de rede de cabos de internet em rios no Amazonas. A iniciativa possibilita a comunicação para as forças militares e o acesso a serviços para a população. Foto: Gov.Br

Por Vivaldo José Breternitz

Neste momento em que se fala sobre a ligação Brasil-Portugal por cabo submarino, é interessante lembrar de um projeto similar que vem sendo desenvolvido na Amazônia, com cabos de fibra ótica correndo pelo leito dos rios da região.

O Projeto Amazônia Conectada (PAC) nasceu da necessidade de ligar as unidades do Exército localizadas na região por meio de cabos de fibra ótica, estabelecendo canais de transmissão de dados de alta velocidade, seguros e confiáveis.

Os demais entes governamentais presentes na região têm se associado ao projeto e usado os cabos para viabilizar ações em benefício das populações da área, que estão passando a ter acesso a serviços como internet, telemedicina, ensino a distância e outros.

Até o momento, seis hospitais estão conectados à rede do PAC, prestando serviços de telemedicina, inclusive com as consultas feitas a médicos do Hospital Albert Einstein, de São Paulo. Também há dez escolas de ensino médio, fundamental e técnico conectadas; até o final de agosto serão 54 escolas.

O PAC já beneficia sete localidades ao longo das infovias do Rio Negro (Novo Airão, Vila de Moura e Barcelos) e do Rio Solimões (Iranduba, Manacapuru, Coari e Tefé). Já foram lançados pelo Exército aproximadamente, 1,2 mil quilômetros de cabos e até agosto serão 1.820 quilômetros, com nove municípios atendidos, além da capital, Manaus. A Anatel executará outro projeto, com características similares, entre Manaus e Santarém.

Diminuir o isolamento dessas populações é fundamental para o desenvolvimento do Brasil.

O autor

Vivaldo José Breternitz, é Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, é professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.