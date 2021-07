O QUE JATAÍ GANHA COM TANTA DEMOLIÇÃO?

Aqui foi morada do empresário “Zé Turco”. Ficava na esquina da Miranda de Carvalho com José Pereira Rezende. Essa casa foi demolida nos anos 80 e no lugar se construiu um estabelecimento comercial. Daqui há pouco, do passado só vai restar fotografias.