Nossa Democracia acima de tudo

Gênio Eurípedes e suas andanças.

Andei com Ulysses (e com tantos outros) pelo Brasil das Diretas-Já! Promovi idas a vários comícios gigantescos pelas Diretas... Bradei nos carros de som de Jataí, 'Chega de militarismo tacanho! 'Chega de Militarismo imposto dos quartéis às ruas!.. 'Tudo pela redemocratização do Brasil... 'Tudo pela volta do Estado de Direito...

Naquela época ou você era a favor ou contra os militares... Mas eu não sabia do bando de cretinos civis doidos pelo Erário.

Hoje ainda costumo dizer: não sou nada, sou apenas ulyssita na política. Ulysess não acumulou fortunas. Seu inventário não causou espanto e foi quase tudo na política.

Hoje, de Jataí a Brasília o que se vê é gente dona de capital, capital sujo de lama e até de sangue!

Hoje brado convicto: tudo por eleições limpas; sem o que chamo de Cultura do Osso, familiocracia, sem Vendilhões do Templo!

Sim, Alice Franco de Lima, somos Dons Quixotes!