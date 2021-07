Músicas do DJ Ivis saem da programação de rádios após agressões contra ex-mulher no Ceará

Informaram ainda que não reproduzirão mais as músicas com participação do artista.

Por G1 CE

Emissoras de rádio do Ceará estão anunciando a retirada das músicas do DJ Ivis da programação, após a divulgação dos vídeos onde ele aparece agredindo a ex-mulher, Pamella Holanda, em Fortaleza. O caso foi revelado pela vítima neste domingo (11).

Vídeos gravados por câmeras de segurança interna mostram DJ Ivis agredindo a ex-mulher na frente da filha de nove meses, da mãe de Pamella Holanda e de outro homem (veja imagens acima).

A FM 93, do Sistema Verdes Mares de Comunicação — afiliado do Grupo Globo no Ceará — publicou que é contra todo tipo de violência contra a mulher, seja física, verbal ou psicológica, e não compactua com esse tipo de comportamento.

“Desta forma, em virtude da agressão cometida pelo DJ Ivis contra a esposa Pamella Holanda, nós não iremos mais reproduzir nenhuma música dele em nossa programação. Esperamos que justiça seja feita por esta mulher, a filha dela e por todas as que sofrem violência doméstica”, afirmou a emissora em nota.

