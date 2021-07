Pelos indesejados no queixo?

Especialista explica o motivo do crescimento e quais os métodos mais indicados para removê-los com segurança

A depilação no queixo, também conhecida como mento, é um serviço muito procurado por mulheres que desejam se livrar dos pelos nesta região, pois, além de incômodos para a aparência, também atrapalham o resultado da maquiagem. Pensando nisso, Regina Jordão, CEO do Pello Menos, explica quais os métodos mais indicados nestes casos. “Todas as mulheres contam com penugem rosto, porém, em sua grande maioria, os fios são bem finos e quase imperceptíveis. Geralmente, quando nascem os escuros e grossos, é porque, provavelmente, está sofrendo com algum desequilíbrio hormonal”, explica Regina.

Fatores como gravidez, menopausa, síndrome dos ovários policísticos ou ainda uso de medicamentos podem contribuir com o quadro. O ideal é procurar um médico especialista para tratar o problema e os sintomas, além de fazer exames de sangue para checagem dos níveis hormonais. Mas, em alguns casos, os que já nasceram não desaparecem. “Neste caso, a dica é recorrer aos procedimentos estéticos para eliminá-los de forma mais rápida”, salienta Regina.

A pinça é um dos métodos mais práticos, afinal, é possível realizar o procedimento em casa. “O único problema é que, assim como os cremes depilatórios vendidos em farmácias, ela não consegue extrair os mais fininhos, além, claro, de tirar apenas de forma superficial”, avisa a especialista. Já a versão com cera não conta com nenhuma contraindicação e o faz pela raiz. “Os resultados são mais prolongados, podendo durar por até 20 dias, além da cera proporcionar uma série de benefícios para a pele, como a renovação das células, ajudando até a deixá-la mais lisa”, destaca.

Também é possível optar pelo laser, que oferece resultados ainda mais duradouros. “Com o número de sessões adequados, os pelos podem demorar até um ano para nascer novamente”, garante Regina. Outra possibilidade é aderir a linha para a remoção dos fios. “O método é muito eficiente até para os menores e mais finos. Além disso, o resultado tem excelente duração, já que demoram cerca de 20 dias para crescer novamente depois da sessão”, finaliza Regina.