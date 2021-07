Em Rio Verde presidente da ALEGO garante a duplicação da GO-210

Durante agenda de compromissos no município, o presidente do Legislativo goiano se reuniu com representantes de entidades classistas, recebeu reinvindicações de diversos setores e garantiu a realização de obras importantes para a região

Atuando de forma constante para atender as principais demandas da população e sempre sensível às necessidades de todas as regiões do estado, especialmente, do Sudoeste goiano, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), cumpriu agenda na última segunda-feira, 05, em Rio Verde, cidade representada por ele na Casa de Leis. No município, o parlamentar tratou de uma série de pautas municipais durante reunião com o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde (Coderv) e com a Associação Comercial, Industrial e Serviços (Acirv). Entre elas, a duplicação da GO-210, na saída para Montividiu, e a conclusão do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case). Segundo o chefe do Poder Legislativo, reinvindicações antigas dos rio-verdenses e que devem ser atendidas em breve.

“Estamos completamente empenhados e trabalhando para atender de forma efetiva a todas as demandas apresentadas pelos representantes de entidades classistas e também do setor empresarial da nossa cidade. São reinvindicações extremamente importantes e que vão contribuir muito para a qualidade de vida de toda a população. Uma delas é a construção do Case, prometida pelo governo passado, mas que se encontra totalmente paralisada. Já estamos com conversas bastante adiantadas com o governador estadual para a retomada da obra e tenho certeza que, em breve, ela será reiniciada”, afirmou Lissauer.

A duplicação da GO-210, que compreende o perímetro urbano de Rio Verde até o trevo de acesso ao Centro Tecnológico Comigo (CTC), sentido o município de Montividiu e que abrange aproximadamente 7km, também foi garantida pelo presidente da Alego durante a reunião. De acordo com Lissauer, o projeto estrutural de melhoria da rodovia, custeado pelos empresários da região, já foi aprovado pela Agência Goiana de Infraestrura e Transporte (Goinfra) e a ordem de serviço para a execução da obra deve ser assinada no próximo mês.

“Essa é uma das principais demandas do nosso município e temos trabalhado muito para atendê-la. A GO-210 possui um grande fluxo de veículos, principalmente, de caminhões e a realização dessa obra contribuirá muito para o melhor escoamento da produção de grãos, para a trafegabilidade da via e, sobretudo, para a segurança de quem passa por ali diariamente. O planejamento do projeto, que foi bancado pelos empresários da região, já se encontra na Goinfra e provavelmente em agosto a ordem de serviço para o início dos trabalhos deve ser assinada”, informou.

Além dessas, outras pautas também foram apresentadas durante o encontro na Coderv. Dentre elas, a conclusão das sinalizações da GO-174, que já está sendo realizada após solicitação do deputado Lissauer Vieira junto à Goinfra; conclusão do anel viário da BR-060 ligando a rodovia GO-174; construção da terceira faixa na GO-174 entre Rio Verde e Aparecida do Rio Doce; asfaltamento da GO-401 na região de Rio Preto e o recapeamento e sinalização da GO-220 no Planalto Verde, que também já está sendo executado.

Ainda na audiência o presidente do Poder Legislativo discutiu demandas relacionadas à retomada do crescimento econômico e ao fortalecimento do setor empresarial, como a suspensão do Difal por parte das empresas adeptas ao Simples Nacional; melhorias no abastecimento de energia elétrica, reforma nas redes de transmissão e maiores investimentos da Enel na região Sudoeste e a transformação do Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde em universidade. Pauta de âmbito federal, mas que também conta com o total respaldo e empenho do deputado Lissauer Vieira.

Coderv

Fundado pelas entidades representativas da sociedade rio-verdense, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde (Coderv) visa formular políticas de desenvolvimento econômico que projetem o município para o futuro, com melhores condições de mobilidade e acessibilidade, fortalecimento da economia local, melhores condições de segurança pública e de qualidade de vida para os cidadãos, prezando sempre pela atenção ao meio ambiente.

O órgão é constituído por mais de 70 entidades representativas dos diversos segmentos organizados da sociedade. Sua estrutura conta com uma mesa Diretora, um Plenário e Câmaras Técnicas Setoriais e também tem como missão estabelecer diretrizes com vistas a geração de empregos, realização de estudos visando a identificação das potencialidades e vocação da economia do município; promoção de fóruns, seminários e reuniões especializadas; além de convênios, acordos, termos de cooperação, ajustes e contratos com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, nos termos da lei.