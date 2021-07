Executivo da Hyundai diz que até 2030 carros voadores serão realidade

Vivaldo José Breternitz

A maior parte das pessoas espera que os próximos avanços significativos na área de veículos de passeio irão se concentrar nos automóveis elétricos e autônomos.

Mas de forma surpreendente, chegam ao mercado declarações de um alto executivo da indústria automobilística, dando conta de que, até o final desta década, os carros voadores serão uma realidade.

Quem fez essa afirmação foi Michael Cole, o chefe das operações europeias da marca sul-coreana Hyundai. Cole disse também que sua empresa tem feito "investimentos muito significativos" em mobilidade aérea urbana, esperando com ela reduzir congestionamentos e emissões de poluentes - isso leva a crer que a Hyundai acredita que os veículos totalmente elétricos não chegarão ao mercado em grande número tão cedo. Evidentemente, a empresa espera ganhar muito dinheiro com esses veículos.

Essas afirmações foram feitas em reunião da Society of Motor Manufacturers and Traders, lembrando que a Hyundai apresentou seu conceito de carro voador, desenvolvido em conjunto com o Uber, no Consumer Electronics Show realizado em Las Vegas em janeiro de 2020.

A Hyundai também está envolvida no projeto do primeiro aeroporto sem pistas convencionais, projetado para veículos elétricos capazes de decolar e aterrissar verticalmente (eVTOL), que tem inauguração prevista para este ano e fica em Coventry, Inglaterra.

As afirmações de Cole podem parecer excessivamente otimistas, mas na área da tecnologia, quase tudo é possível, inclusive que elas estejam totalmente equivocadas; lembremo-nos que em 2004 Bill Gates disse que em dois anos, o problema do spam estaria resolvido...

O autor

Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, é professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.