A Casa do maior líder político de Jataí está sendo demolida

Por Pio Rezende

Está sendo demolida a casa do maior líder político da história de Jataí, o saudoso Dr. Serafim de Carvalho, que foi deputado estadual pelo antigo PSD, e influenciou de forma direta na eleição de vários prefeitos da cidade como: Epaminondas Campos, Cyllêneo França, Dorival de Carvalho e César de Almeida Melo.

Devido a grande liderança política do Dr. Serafim, o PSD se tornou, dentre os diretórios do partido, um dos mais vitoriosos do Brasil, chamando a atenção do então candidato a Presidente República Juscelino Kubitschek (JK).

Por circunstância do destino – Dr. Serafim e Juscelino – tinham sido colegas do curso de medicina em Belo Horizonte. E foi por causa dessa amizade entre eles, que Juscelino Kubitschek veio a Jataí realizar o primeiro comício de sua campanha presidencial (04/04/1955), quando fez o compromisso de construir Brasília.

Os registros históricos mostram então, que a Casa do Dr. Serafim que agora está sendo demolida, hospedou o ex-presidente da República Juscelino Kubitschek pelos menos em duas ocasiões. Primeiro: No dia deste célebre comício de sua campanha política. Segundo: Durante uma visita não-oficial em que JK fez na cidade abelha.

Foto: Google Earth

Há muito tempo, o imóvel que fica situado nos cruzamentos da Avenida Goiás com a Rua Zeca Lopes e, ao lado da agência do Banco do Brasil (coração central da cidade), estava fechado e à venda. Mesmo sendo construída há mais de seis décadas, a Casa não era classificada pelos historiadores como histórico-cultural porque sua linha arquitetônica empunhava ares de modernidade.

Segundo informações, a casa foi vendida para uma empresa da cidade no valor que pode ter aproximado de dois milhões de reais. No lugar, será construído uma loja e um edifício comercial. Fica aqui registrado o fim da residência que abrigou a família mais influente da política de Jataí. O Dr. Serafim de Carvalho depois de ter ficado doente faleceu no dia 28 de agosto de 1973.

Sua esposa, Sílvia Ferreira de Carvalho, uma mulher bastante querida pelos jataienses, continuou morando na Casa até o seu falecimento em 2012. Eles tiveram três filhos: Luiz Renato de Carvalho, José Carvalho Neto e Mara Sílvia de Carvalho.

Pio Rezende – Jornalista e Ambientalista