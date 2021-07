Ponte sobre o Rio Claro e Anel Viário

Obra terá seu reinício em 1º de Agosto com trabalhos simultâneos tanto na construção das duas pontes como também na terraplanagem e pavimentação das pistas.

Anel Viário de Jataí indicando mais um recomeço de sua obra

Por Gideone Rosa

A mais de 10 anos temos uma obra que como tantas outras espalhadas pelo país afora começa e nunca termina, em nosso caso, aqui em Jataí, as notícias são animadoras, ao que tudo indica agora vai. Nossa equipe de reportagem esteve no canteiro de obras e flagrou operários da Companhia Trena trabalhando na adequação das instalações como, limpeza, reforma dos galpões de ferramentas, de carpintaria e administração.

Segundo um dos encarregados no local a obra vai ter seu reinício em 1º de Agosto com trabalhos simultâneos tanto na construção das duas pontes como também na terraplanagem e pavimentação das pistas. Com a geração de cerca de 80 empregos diretos a previsão de término é de 20 meses, ou seja, quase dois anos.

Essa é uma das obras, que compreende aqui em Jataí a construção da ponte sobre o Rio Claro e a rodovia BR 158, tudo em duas pistas, já foi alvo de corrupção, e a principal companhia envolvida nessa "maçaroca" toda foi a Delta Engenharia juntamente com Carlinhos Cachoeira que na época desviaram mais de 300 milhões de Reais em outras obras espalhadas pelo país.

Os fatos de escândalos en volvendo governos e empresas construtoras são muitos e aqui em Jataí não foi diferente, dado aos também fatos dessa obra que já reiniciou e parou por várias vezes, o que deixa o jataiense extremamente desconfiado, desacreditado com relação a essa obra que é de extrema importância para o nosso Município, principalmente por que a rodovia passa na zona urbana da cidade o que está trazendo sérios transtorno devido ao tráfego intenso de veículos pesados.