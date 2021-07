Zico carrega tocha Olímpica no Japão:

Por Felipe Cardoso

“Depois do meu País e da minha cidade terem me negado essa oportunidade, hoje realizei meu sonho de participar de uma Olimpíada”, desabafou o atleta nas redes sociais

O famoso jogador brasileiro de futebol, Zico, divulgou, em seu perfil nas redes sociais, na tarde deste domingo, 4, uma imagem onde aparece carregando a tocha olímpica para a Olimpíada de Tóquio, no Japão.

Ao comentar o assunto, o ex-atleta considerou um dia inesquecível para sua vida, no entanto, aproveitou também para criticar a negativa anos atrás em território brasileiro: “Depois do meu País e da minha cidade terem me negado essa oportunidade, hoje realizei meu sonho de participar de uma Olimpíada. Agradeço o Kashima Antlers, a cidade de Kashima e ao Japão por terem me dado essa oportunidade”.

A tocha segue por diversas cidades japoneses em homenagem a abertura dos Jogos Olímpicos no País. As disputas terão início na capital japonesa no final do mês de julho.

Fonte: Jornal Opção