Goiás diminui em quase 30% média móvel de casos por Covid-19 nos últimos 7 dias

Por Felipe Cardoso

Cenário positivo se repete quando observado todo o território nacional que não conta com nenhum estado brasileiro em “alta” de casos

A variação do número de casos por coronavírus em Goiás tem diminuído gradativamente ao longo das últimas semanas. Os dados se repetem quando observado todo o território nacional que não conta com nenhum estado brasileiro em “alta” de casos.

Em Goiás, especificamente, segundo as informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde (SESGO), o Estado tem registrado queda tanto na média móvel, quanto no número de novos casos diagnosticados no território goiano. A variação chega a -29,16%. No dia 21 de junho, por exemplo, a média móvel de casos era de 2.458 e o número de novos casos era de quase 4 mil (3.997). Já no último sábado, os números eram de 1.692 e 2.094, respectivamente.

A variação da média dos sete últimos dias em relação à média de duas semanas atrás no Brasil também traz números otimistas. Em um panorama geral, pode-se observar uma redução de 25% da média móvel de óbitos. No último dia 21 de junho, a média móvel de mortes por covid-19 era de 2.051. Já no último sábado, 3, o mesmo indicador apontava para 1.550.

Fonte: Jornal Opção