Chapadão do Sul fica sem registrar novos casos de Covid nas ultimas 24h

Vista aérea de Chapadão do Sul: PCCS/Divulgação) - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS

A Secretaria Municipal de Saúde de Chapadão do Sul divulgou o Boletim Diário de COVID-19, e nesta quarta-feira, 30, depois de muito tempo a cidade fica sem registrar novos casos. O município tem um total de 4.066 casos confirmados da doença, desses 3.873 já estão curados, e 57 vieram a óbito. Outras 18 pessoas aguardam resultados de exames do Lacen/MS – Laboratório Central Mato Grosso do Sul, e 5.738 casos foram descartados.

Chapadão do Sul tem 136 pessoas que encontram-se em tratamento, 126 em isolamento domiciliar e 10 encontram-se internados, sendo 06 em Leito de UTI e 04 em Leito Clínico.

No Hospital Municipal de Chapadão do Sul:

05 pacientes confirmados em UTI;

03 pacientes adultos confirmados em leito clínico;

01 paciente adulto teve alta;

Internados em outros municípios em leito de UTI:

01 paciente confirmado no Hospital de Aquidauana-MS;

Internados em outros municípios em leito de Clínico:

01 paciente confirmado na Santa Casa de Campo Grande – MS;

A Vigilância Epidemiológica, juntamente com as equipes das Unidades de Saúde da Família monitoram 325 pessoas, entre elas estão os casos positivos ativos, os casos que estão aguardando resultados e casos de pessoas que tiveram contato com paciente positivo e estão em isolamento domiciliar.