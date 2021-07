Em cumprimento à Constituição Federal e à Lei Orgânica do Município, a Câmara Municipal de Jataí entra em recesso parlamentar a partir desta quinta-feira, dia 1º de julho. As atividades parlamentares serão suspensas por um mês, mas os servidores permanecerão de sobreaviso. O expediente normal no Palácio das Abelhas será retomado no primeiro dia útil de agosto.