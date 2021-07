Vereadores ouvem representantes da Saúde e do HC

"Os representantes do hospital garantiram que não há falta de medicamentos atualmente"

Por Francisco Cabral

Em reunião realizada nesta quarta-feira, dia 30, no plenário João Justino de Oliveira, a Câmara Municipal de Jataí recebeu representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho. Eles responderam aos questionamentos dos vereadores sobre o funcionamento da unidade de saúde, que recentemente foi estadualizada.

Estiveram presentes os vereadores Marina Silveira (presidente), Alessandra do Adote, Abimael Silva, Carlinhos Canzi, Durval Júnior, Genilson Santos, Marcos Patrick e Vicente Mantelli, o superintendente de Atenção Integral à Saúde, Sandro Rogério Rodrigues Batista, o diretor administrativo do HC, Paulo de Tarso Ferreira Castro (representando a Fundahc), a diretora geral do HC, Viviane Tavares Ferreira, o diretor técnico, Juliano Oliveira Rocha, a supervisora de Serviços de Apoio e Administrativos, Marcela Bianca Souza Arisono, e o responsável técnico dos serviços de Farmácia Hospitalar, Jeovane Martins Sousa Filho.

Sobre algumas alegações e comentários surgidos nas redes sociais, os representantes do hospital garantiram que não há falta de medicamentos atualmente. Admitiram, no entanto, que houve um momento em que faltaram medicamentos para intubação, o que ocorreu em todo o país, mas que esse problema foi resolvido.

Quanto a problemas relacionados a ar-condicionado na unidade hospitalar, ainda não há previsão para entrada em funcionamento, mas os diretores acreditam que em breve a questão será solucionada.

Alguns parlamentares questionaram o sistema adotado após a estadualização, especialmente a respeito da regulação de pacientes. Os convidados explicaram que existem dois níveis de atendimento: pré-hospitalar e hospitalar. O primeiro é para casos mais simples. Pré-hospitalar ou atenção primária é atribuição do município. O outro nível é para atendimentos de maior complexidade. Os pacientes são regulados do pré-hospitalar para o HC, que faz a parte hospitalar.

Segundo eles, a regulação existe para organizar o sistema, fornecer ordem, para encaminhar pacientes para o local mais adequado para o atendimento de cada paciente. Noventa por cento das pessoas atendidas no HC são de Jataí, afirmaram. O critério utilizado é clínico no atendimento a pacientes. Os mais graves primeiro. Caso determinado paciente não queira ou não possa esperar para ser atendido em Jataí, ele pode ser transferido para outra cidade.

Quanto a exames, a demanda tem sido atendida localmente, garantiram. Somente os exames que não podem ser feitos no município, por falta de equipamento, são encaminhados para outros lugares.

Em relação a acidentes e outras emergências reais, os próprios socorristas, como os do Samu, podem decidir a melhor regulação. O local para onde vai cada paciente depende do perfil do leito. Se em Jataí não houver leito disponível para determinado caso, o paciente será encaminhado para o município em que ele poderá ser atendido da forma adequada.

Para as cirurgias eletivas, a previsão é de que elas sejam retomadas em agosto, inclusive aquelas realizadas em convênio com o hospital Padre Tiago.

Sobre o acompanhamento pós-Covid, em breve entrará em funcionamento um ambulatório voltado para quem teve a doença. O interessado também poderá ter a possibilidade de recorrer ao Reabilita Goiás.