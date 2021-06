Perolândia e sua história

A Coluna Prestes foi um movimento que surgiu a partir do tenentismo. Militares brasileiros rebelaram-se e iniciaram uma marcha pelo interior do país entre 1925 e 1927. Foto: Cruzeiro em homenagem aos mortos na Fazenda Zeca Lopes no município de Perolândia

Há 96 anos aconteceu no nosso município o maior conflito armado da Coluna Prestes com as tropas do Governo na inédita jornada de 25.000 km durante 2 anos pelo Brasil.

Na famosa região do Combate, em Perolândia, na Fazenda Zeca Lopes, construiu-se um Cruzeiro (foto), em homenagem a todos os mortos.

O local hoje está quase oculto pelo cerrado, mas tem resistido ao tempo e precisa ser lembrado com respeito aos nossos antepassados e registro da nossa belíssima história.

