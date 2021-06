Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Pedem também central de adoção e cuidados para animais domésticos e asfalto novo

Durval requer asfalto para rua do setor Campo Neutro

O vereador Durval Júnior requereu à administração municipal o asfaltamento de um trecho da Rua Alagoas, no setor Campo Neutro. “O custo será mínimo para a conclusão dessa rua; em contrapartida, será de suma importância para os moradores da região”, assinalou o parlamentar. “É essencial que sejam garantidas vias de qualidade aos cidadãos, pois assim poderão transitar com tranquilidade. O conforto e a segurança no trânsito é um direito garantido a todos. A pavimentação também contribuirá com a segurança da região, pois será possível a instalação de postes para que haja iluminação no local”.

Alessandra sugere divulgação oficial de informações sobre animais

A vereadora Alessandra do Adote solicitou ao executivo a divulgação nas redes sociais e no site oficial da prefeitura (com a criação de uma aba) de informações a respeito de necessidades básicas dos animais domésticos, adoções e possíveis doenças relacionadas ao meio ambiente e a animais. “As novas mídias digitais são uma ferramenta importante para a divulgação do referido tema, propiciando não somente a sensibilização das pessoas, como também uma mudança de paradigmas e atitudes ao promover a divulgação da página dos animais”, disse ela. “Para atingir esse objetivo, porém, o monitoramento deve ser constante, pois a relação criada entre a página, o fornecedor das informações e o público-alvo é muito próximo, em virtude da velocidade com que novas informações são disponibilizadas na rede. A ampla divulgação pelos canais oficiais da rede mundial de computadores de informações a respeito de necessidades básicas dos animais domésticos, adoções e possíveis doenças relacionadas ao meio ambiente e a animais, portanto, se perfaz como novo instrumento voltado aos conceitos de bem-estar animal e à veiculação de animais em situação de abandono nas ruas, levando o tema para um novo ciclo e canal de discussão, atendendo a uma nova demanda do público”.

Deuzair recomenda estudo sobre acesso ao setor Agroindustrial

O vereador Deuzair Parente recomendou à prefeitura e à Ecovias do Cerrado a realização de um estudo técnico para saber a melhor opção de acesso ao setor Agroindustrial, para posterior construção da via. “A obra é necessária para que haja um acesso mais seguro ao bairro”, afirmou.

Carlinhos pede volta de adicional de insalubridade a fiscais da Vigilância Sanitária

O vereador Carlinhos Canzi solicitou ao executivo que seja reavaliado o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou periculosas desenvolvidas pelos fiscais da Vigilância Sanitária I e II em Jataí, com o consequente retorno dos seus pagamentos, que foram retirados nos últimos anos. “O servidor público exposto a agentes nocivos à saúde em virtude do exercício de atividades de agente fiscal no setor da vigilância sanitária faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, especialmente se ficar claro que a atividade é realizada em condições insalubres, em seu grau máximo”, ressaltou. “Esses servidores desempenham atividades como serviços essenciais ao combate de epidemias em casos de calamidade pública (atuação na linha de frente da fiscalização ao cumprimento dos decretos inerentes ao enfrentamento à Covid-19, com ações conjuntas com o Núcleo de Vigilância Sanitária Epidemiológica na busca ativa de pacientes com doenças infectocontagiosas e contatos destes, entre outros); intervenção em acidentes envolvendo cargas químicas (apreensões de cargas de agrotóxicos, acidentes com cargas químicas etc.); atendimento de denúncias relacionadas a condições de higiene sanitária de ambientes, saúde do trabalhador, criação de animais, alojamentos, produções clandestinas, rejeitos despejados a céu aberto; contatos com produtos químicos (incineração de drogas, recebimento de produtos químicos apreendidos, entre outros); exposição por ruído acima do permitido (inspeções em olarias, serralherias etc.). Em nosso município, os fiscais não contam com frota própria e utilizam os mesmos veículos que são cotidianamente usados para o transporte de passageiros para outros municípios e também para transporte de pacientes com hanseníase, tuberculose, meningite, entre outras doenças infectocontagiosas”.