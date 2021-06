Semana movimentada na Câmara Municipal

Mantelli alerta para efeitos da estiagem na agricultura

Por Francisco Cabral

O vereador Vicente Mantelli solicitou o envio de requerimento ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitando especial atenção à deficiência na produção agrícola de Jataí motivada pela forte estiagem. “Jataí possui forte vocação para a produção agropecuária, com destaque na produção de soja e milho”, lembra ele. “Ocorre que a safra de milho de 2021 sofrerá forte queda na produção em virtude da insuficiência dos índices pluviométricos em nosso município, causando grande redução na produção agrícola dos produtores locais”.

Adilson pede melhorias na iluminação na Praça do Olho d’Água

O vereador Adilson Carvalho solicitou ao executivo melhorias na iluminação do Parque Ecológico Binômino da Costa Lima (Praça do Olho d'Água). Moradores e comerciantes das avenidas Rio Claro e Goiás e da Vila Progresso apontam insegurança, especialmente em relação a assaltos. O parlamentar também requereu a substituição das luminárias por outras que tenham maior luminosidade.

Abimael requer calçamento para trecho da Rua 3

O vereador Abimael Silva reivindicou à administração municipal a implantação de calçamento na Rua 3, no trecho que dá acesso aos bairros Colmeia Park, Dom Abel e Filostro Machado. Moradores são obrigados a caminhar pela rua ao tentar chegar a suas casas. Devido ao grande tráfego de veículos, a segurança dos pedestres fica comprometida.

Marina reivindica placa com o nome oficial da Praça Padre Brom

A vereadora Marina Silveira requereu à prefeitura a substituição da placa que marcou a entrega da revitalização da praça localizada junto à Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário por outra que contenha o nome oficial do logradouro, Praça Padre Brom. Quando foi realizada a entrega da revitalização do local, em 2012, a placa que marcou a ocasião deixou de conter o nome oficial com o qual a obra foi batizada. “Este requerimento visa corrigir um erro histórico, pois a denominação oficial daquela praça remete ao pioneirismo e às ações desenvolvidas pelo Padre Joaquim Cornélio Brom, que chegou a nossa região na parte final do século XIX, tornando-se o administrador do patrimônio da igreja”, relembrou. “As atividades do Padre Brom não se restringiram somente a assuntos religiosos, afinal, seu nome figura entre os administradores de Jataí, antes mesmo que o lugar alcançasse sua emancipação política administrativa”.