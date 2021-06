Volkswagen do Brasil anuncia investimentos no Paraná

Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina e Carlos Massa Ratinho Junior, governador do Estado do Paraná assinam acordo de investimentos nas áreas da saúde e qualificação profissional

A Volkswagen do Brasil, em parceria com o Governo do Paraná, anuncia investimentos na ordem de R$ 5,6 milhões para projetos nas áreas da saúde e qualificação profissional. O aporte será destinado ao projeto ‘Hospital Digital’, do Complexo de Saúde Erasto Gaertner; Hospital Regional de Colombo e para a retomada das "Carretas do Conhecimento Digital", no Paraná. Estiveram presentes na cerimônia oficial, Carlos Massa Ratinho Junior, governador do Estado do Paraná; Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina; e Adriano Lago, superintendente do Hospital Erasto Gaertner.

A viabilização dos projetos é fruto das contrapartidas do Protocolo de Intenções firmado entre a Volkswagen do Brasil e o Governo do Estado do Paraná em 2013, dentro do programa Paraná Competitivo.

"Novas demandas nas áreas da saúde e qualificação profissional surgiram devido à pandemia. Na saúde, entendemos ser primordial o incentivo à digitalização, proporcionando aos pacientes maior praticidade, conveniência e comodidade. Também consideramos importante oferecer oportunidades de qualificação profissional para que a população paranaense esteja ainda mais preparada para o mercado de trabalho", explica Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

"A Volkswagen é uma grande parceira do Paraná. Além da fábrica que emprega milhares de pessoas, a montadora mantém com o Governo uma série de parcerias que ajudam a desenvolver o Estado. São ações em diferentes áreas, como essas na saúde que vão permitir que o Hospital Erasto Gaertner, referência para o País no tratamento do câncer, avance tecnologicamente e que Colombo, uma das mais populosas cidades do Paraná, ganhe um hospital novo e moderno. Contamos, ainda, com a retomada das Carretas do Conhecimento, um programa que ajuda a profissionalizar uma infinidade de trabalhadores paranaenses", comenta Carlos Massa Ratinho Junior, governador do Paraná.

Hospital Digital - Complexo de Saúde Erasto Gaertner

O projeto "Hospital digital: inovação, aplicação e prática" beneficia todas as partes envolvidas no processo. O paciente ganha com as inovações maior segurança no armazenamento de dados e agilidade no acesso à informação. Além disso, os investimentos em tecnologia irão promover a redução de uso de papel ao priorizar os procedimentos digitais. Os sistemas de informação, equipamentos, dispositivos médicos e parceiros são integrados em um ambiente transparente para o paciente, que terá seu prontuário eletrônico totalmente digital.

"A parceria com a Volkswagen facilitará o relacionamento do paciente com o hospital, o que vai garantir mais segurança nos processos operacionais e melhor experiência ao usuário. É mais um passo de inovação do Erasto Gaertner rumo ao futuro", destaca Adriano Lago, superintendente do Complexo de Saúde Erasto Gaertner.

Hospital Regional de Colombo

O projeto do Hospital Regional de Colombo prevê a construção de uma nova unidade próxima a atual UPA e Maternidade do Alto Maracanã, configurando um distrito sanitário para o município de Colombo. Serão 9.000 m2 de área construída que contará com nove salas de especialidades ambulatoriais, 11 salas de serviços para apoio diagnóstico e terapêutico, cerca de 100 leitos e centro cirúrgico com 3 salas, além de pronto-atendimento referenciado.

Carretas do Conhecimento

Resultado de uma parceria entre a Volkswagen do Brasil, Governo do Estado do Paraná, SENAI-PR e Fundação Grupo Volkswagen, o projeto está oferecendo, desde o 1º semestre de 2021, 1.692 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional, em 30 localidades paranaenses. As Carretas são escolas móveis equipadas com laboratórios, oficinas e salas de aula. As formações acontecem na modalidade semipresencial, em virtude da pandemia da COVID-19, e incluem a entrega de chips 4G (para que os alunos possam assistir às aulas on-line), além de atividades práticas. Para o segundo semestre, está prevista a abertura de mais vagas em novas localidades.