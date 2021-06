Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Durval pede revitalização de praça do Colmeia Park

O vereador Durval Júnior requereu à administração municipal a revitalização da praça do setor Colmeia Park. A revitalização, segundo ele, deverá ter foco no reparo e instalação de grades para proteção da Academia da Saúde, que se encontra danificada em decorrência da ação de vândalos. De acordo com o parlamentar, a praça se encontra em situação de calamidade.

Genilson indica prédio como sede de associação de moradores

O vereador Genilson Santos sugeriu ao executivo estudo técnico para viabilizar a concessão de uso do imóvel onde funcionava o Projeto Técnico Social (PTS) do Conjunto Residencial Cidade Jardim I, bem como sua revitalização, para que possa servir de sede da associação de moradores daquele setor. A medida possibilitaria o desenvolvimento de atividades sociais e de interesse da comunidade da região.

Marcos Patrick reivindica áreas para micro e pequenas empresas

O vereador Marcos Patrick solicitou à prefeitura que sejam realizadas doações de áreas públicas para micro e pequenas empresas, entre outros incentivos, fomentando a economia do município com a instalação, a modernização e a ampliação de empreendimentos industriais, comerciais ou de prestação de serviços. Ele ressalta que as micro e pequenas empresas têm um papel fundamental na economia brasileira, concorrendo com enorme percentual de crescimento econômico e proporcionando a criação de empregos.

Deuzair solicita asfalto para ruas da Vila Sofia próximas à BR-364

O vereador Deuzair Parente reivindicou à administração municipal o asfaltamento das ruas J, K, 10 e I, na Vila Sofia, nas proximidades da BR-364. Na região estão localizadas várias oficinas mecânicas, o que gera grande movimentação de pedestres e veículos. “Com a pavimentação, zelaremos de um local bonito e agradável para se viver, mas sobretudo será promovida segurança a condutores de veículos e pedestres, comerciantes e consumidores da região, e ainda o bem-estar comum, já que haverá a diminuição da poeira que tanto agride a saúde da população”, afirmou.