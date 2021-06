Prefeitura limpa a cidade das sucatas indesejáveis

Em uma operação conjunta liderada pela Prefeitura Municipal de Jataí através da Secretaria de Gestão e Planejamento em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Civil, Polícia Civil, Código de Postura do Município e DETRAN-GO iniciou-se hoje (23/06) a retirada de veículos apreendidos e sucatas da Praça Professor Maromba na região central de Jataí.

A Operação Lata Velha tem por objetivo livrar a cidade do incômodo das sucatas, veículos abandonados e também veículos apreendidos que estavam estacionados em vias públicas, comprometendo o visual da cidade, bem como sendo foco de proliferação de doenças como a Dengue entre outras. Os veículos retirados hoje durante a terceira fase da Operação Lata Velha serão encaminhados ao pátio do DETRAN-GO onde passarão por todos os trâmites legais, deixando as vias públicas livres desse problema.

A prefeitura e toda a força tarefa envolvidos nesse processo em prol de uma cidade cada vez mais limpa agradecem a compreensão de outros proprietários que retiraram as suas sucatas das ruas antes da visita das autoridades evitando assim maiores aborrecimentos e ajudando a melhorar a qualidade de vida da nossa população, portanto, parabéns a todos os envolvidos na operação, ajudando a transformar a nossa cidade, a nossa casa em um lugar ainda melhor pra se viver.