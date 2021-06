APROBIO tem novo presidente

Posse será no próximo dia 30 de junho, em cerimônia em Brasília. O novo presidente assume o lugar de Erasmo Carlos Battistella, que passa a responder pela vice-presidência da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil

O ex-ministro da Agricultura, presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e presidente do Conselho de Administração do ECB Group, Francisco Turra, é o novo presidente do conselho da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (APROBIO). A escolha foi definida em reunião do Conselho de Associadas na última semana, na qual a associação celebrou dez anos de história.

"Com muita honra e responsabilidade recebo a missão de presidir o Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil. O biodiesel está no centro de uma cadeia produtiva que emprega mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil: são agricultores familiares, produtores rurais, agroindústrias de extração de óleo vegetal, indústrias de insumos químicos, entre outros”, disse Francisco Turra, 78 anos.

"Com esforços de empreendedores, pesquisadores e autoridades, o Brasil desenvolveu uma cadeia altamente qualificada, tornando-se líder global em biocombustíveis. Isso demonstra como é possível conciliar crescimento econômico com sustentabilidade, apontando os caminhos para um futuro melhor para todos. Preservar a força do biodiesel é essencial para o Brasil trilhar um caminho seguro no rumo do desenvolvimento sustentável, reforçando sua vocação agrícola", completou.