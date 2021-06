IFG Câmpus Jataí promove curso de qualificação e o estudante ainda ganha uma bolsa no valor de 120 reais

Venha estudar no Instituto Federal de Goiás - Câmpus Jataí (antigo CEFET). Estamos com as inscrições abertas para o CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO - MODALIDADE EJA, totalmente gratuito, federal e cada estudante da EJA recebe um auxílio no valor de R$120,00. Não perca tempo! Venha se profissionalizar aqui! Lembrando: é preciso ter acima de 18 anos e o ensino fundamental completo. Maiores informações pelo WhatsApp (64)9.9906-3732 ou faça já sua inscrição pelo link: http://www.ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/eja