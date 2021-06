Via projeto assédio é discutido no Legislativo Jataiense

Por Francisco Cabral

Foi aberta nesta quarta-feira, dia 23, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de junho. Como em todas as sessões o evento foi e é transmitido ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense. Também estão previstas sessões para os dias 24 e 25, no mesmo horário.

Genilson requer limpeza de entorno de escola na Vila Sofia

O vereador Genilson Santos solicitou a retirada de mato e lixo no entorno da Escola Municipal Diogo Lemes de Lima e do campo de futebol, na Vila Sofia, bem como o calçamento do passeio público daquele local, com o objetivo de promover acessibilidade e trafegabilidade dos pedestres. “O passeio está coberto de mato e lixo, o que, além de se tornar possível criadouro do mosquito Aedes Aegypti, impossibilita o trânsito de pedestres naquele local. A escola possui calçada apenas na frente do estabelecimento de ensino, enquanto nos demais locais ainda é de terra”, relatou o parlamentar.

Marcos Patrick pede normatização de embarque e desembarque de passageiros de táxi e Uber

O vereador Marcos Patrick requereu à prefeitura e à PM a normatização de embarque e desembarque de passageiros de táxis ou via aplicativos nas vias urbanas de maior movimento e concentração popular. Atualmente, motoristas de táxi, Uber e outros vêm sendo multados pela SMT ao realizar seu trabalho. O parlamentar sugere que sejam permitidos temporariamente o embarque e o desembarque mesmo nos locais onde houver placa proibindo parada ou estacionamento, principalmente onde se concentra o maior fluxo de bancos, comércios e outros estabelecimentos.

Mantelli e Marina: projeto amplia combate ao assédio

A Câmara aprovou projeto dos vereadores Vicente Mantelli e Marina Silveira que determina que bares, cafés, quiosques, complexos e centros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de eventos e de shows e ambientes assemelhados a adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco por assédio em suas dependências. Ao identificar situação de assédio, o estabelecimento deverá informar a autoridade policial, além de oferecer competente treinamento aos seus funcionários e/ou equipe de segurança, visando atender adequadamente a mulher em situação de risco, vulnerabilidade ou violência, garantindo eficaz acolhida, auxílio e proteção. Entre outras medidas, os estabelecimentos também deverão afixar cartazes em seus banheiros, contendo informações sobre auxílio e proteção à mulher em situação de risco de assédio.