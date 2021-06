Anel Viário vai terminar

Por Jesus Manoel

No Jornal das Sete da Rádio Difusora de Jataí, (21/06), o Superintendente Regional do DNIT de Goiás/Distrito Federal, Volnei Vieira de Freitas, disse ao jornalista Izalter Francisco que, finalmente, o Anel Viário de Jataí vai ser concluído. Segundo ele, o Ministério dos Transportes assinou novo contrato com a uma empreiteira no valor de R$ 49 milhões que é o valor da conclusão do restante da obra.

Sobre o Rio Claro, o Dnit está construindo duas pontes porque o Anel Viário é duplicado. Segundo ele, primeiro será concluída uma ponte, terminar a pavimentação asfáltica até ao Rio, para tirar o tráfego pesado de dentro da cidade, para depois construir a outra ponte.

Para concluir essa primeira ponte, o governo liberou R$ 20 milhões, dos R$ 49 milhões orçados para toda obra. O superintendente afirmou que a empreiteira irá reiniciar as obras em agosto próximo porque está promovendo mudanças no projeto que deverão estar concluídas em 30 dias, quando então, serão retomadas as obras da primeira ponte, asfalto e segunda ponte. “Todo projeto deverá ficar totalmente pronto em dois anos”, prometeu.

Restauração da BR 158 no trecho urbano

A respeito da restauração do trecho urbano, de 9 km da BR-158, Volnei Freitas, informou que será feita só depois que o tráfego pesado sair de dentro da cidade. Enquanto isso, a população vai ter que conviver com esse problema, por mais algum tempo, até concluir as primeiras obras do Anel Viário – uma ponte asfalto -, previstas para serem inauguradas no aniversário de emancipação política do município de Jataí, em maio de 2022.

O superintendente do DNIT garantiu, durante a entrevista, que tudo já está acertado com a empreiteira e que agora a obra vai ser terminada finalmente.