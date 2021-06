O editor solta o verbo

Como diz nosso amigo Gênio Eurípedes: "O povo é mal demais"

Por Gideone Rosa

Esses pórticos já foram alvo de muitas críticas, com certa razão, até por que as necessidades do Município tinham e tem prioridades muito mais importantes.

Infelizmente na época era construir as ditas "diademas" ou a verba voltaria para sua origem, já que o dinheiro saiu do Ministério do Turismo pré determinado onde ser gasto. Diante desse fato, para que a verba não voltasse o governo municipal entrou com uma parcela ínfima de contrapartida para que a obra fosse executada.

Era construir os Pórticos ou ficar sem verba nenhuma.

Esse projeto, das ditas "diademas", foi um dos vários projetos que HM teve com dinheiro vindo do governo federal na época das bonanças financeiras, tempo que se governou com emendas parlamentares, dinheiro a juntar com rodo que o Lula e Dilma enviaram para Jataí, época que tínhamos deputados federais, senadores, governador, deputado estadual..., só sei que governar com tudo isso até o finado Manoel Europa daria também um excelente prefeito.

O que temos hoje são promessas de um tal Vitor Hugo que já prometeu o reinício das obras desse nosso anel viário, DNIT prometendo refazer a BR 158 no perímetro urbano de nossa cidade, o que nunca acontece (só conversa fiada), de um outro tal GLAUSTIN DA FOKUS, José Mário Schneider que diz enviar merrecas em emendas parlamentares, o que não tiro sua razão em enviar essas merrecas, até pq seria traição demais deixar de enviar emendas mais expressivas para o seu município, Mineiros, em detrimento de Jataí, até eu faria a mesma coisa. Parlamentares esses tentando enganar o eleitor jataiense e passando mel na chupeta do prefeito.

Enfim, a atual administração municipal tem em suas mãos o mandato divisor de águas de sua vida política.